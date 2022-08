Jaki soundbar do 1000 zł kupić? Podajemy ciekawe modele

Jaki soundbar za mniej niż 1000 zł może być dobry do oglądania filmów i słuchania muzyki? Wybór jest całkiem spory, a my podajemy parę ciekawych modeli, którym warto się przyjrzeć.

Soundbar Denon DHT-S316

Denon DHT-S316 to 2.1-kanałowy soundbar, a więc jest wyposażony w lewy i prawy kanał. Dodatkowo w zestawie znalazł się jeszcze bezprzewodowy subwoofer pozwalający uzyskać atrakcyjniejsze basy. Sprzęt obsługuje Dolby Digital oraz DTS, co przekłada się na lepsze wrażenia użytkowników.

Warto zaznaczyć obecność funkcji Dialogue Enhancer, ponieważ stanowi atrakcyjny dodatek dla osób lubiących oglądać np. filmy czy seriale. Sprowadza się to do uzyskania wyższej jakości dialogów i tym samym łatwiejszego zrozumienia ich treści. Wymiary belki wynoszą 900 x mm 55 x mm 82 mm, a waga to 1,8 kg. Bezprzewodowy subwoofer ma wymiary 170 x mm 312 x mm 340 mm z wagą na poziomie około 5 kg. Cena soundbara Denon DHT-S316 znajduje się w okolicach 800 zł.

Soundbar TCL TS6110

Ciekawą propozycją na soundbar do 1000 zł może być również 2.1-kanałowy TCL TS6110 o mocy 240 W. Nie zabrakło w nim obsługi Dolby Audio dla lepszych doznań podczas filmowych seansów. Jest też możliwość bezprzewodowego strumieniowania muzyki za pośrednictwem Bluetooth, co może być bardzo wygodnym rozwiązaniem dla miłośników muzyki.

Obecność HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) przekłada się na możliwość przesyłania wysokiej jakości sygnału. Wizualnie soundbar prezentuje się atrakcyjnie, a jego wymiary to 800 mm x 62 mm x 107 mm, natomiast waga wynosi 1,8 kg. Wymiary bezprzewodowego subwoofera to 200 mm x 325 mm x 200 mm, a waga to 3,3 kg. Cena soundbara Denon DHT-S316 znajduje się w okolicach 700 zł.

Soundbar Samsung HW-B450

Ten soundbar z subwooferem w zestawie może być dobrą opcją na sprzęt w granicach ceny 1000 zł. Sprawdzi się zarówno podczas oglądania filmów, jak i np. słuchania muzyki. 2.1-kanałowy Samsung HW-B450 zapewni głęboki bas ze swojego subwoofera, a jeśli ktoś lubi naprawdę ciężkie brzmienia, wtedy specjalnie przygotowana funkcja wzmocnienia basów pozwoli uzyskać jeszcze bardziej satysfakcjonujący efekt.

Warto nadmienić, że Samsung HW-B450 ma tryb gry, który jest zoptymalizowany pod kątem rozrywki elektronicznej. Producent zapewnia, że dzięki temu użytkownik nie będzie musiał tracić czasu na szukanie najlepszych ustawień do grania w różnego rodzaju gry. Obecna jest również tak zwana technologia Cross-talk cancellation, przekładająca się na to, że rozpraszające odgłosy są usuwane. Sprzęt ma moc całkowitą 300 W, a wymiary belki to 858,8 mm x 59 mm x 75 mm z wagą 1,4 kg. Jeżeli natomiast chodzi o subwoofer, wymiary wynoszą 184 mm x 343 mm x 295 mm, a waga to 4,5 kg. Cena urządzenia znajduje się w okolicach 700 zł.

Marcin Hołowacz, dziennikarz dobreprogramy.pl