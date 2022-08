Soundbary Harman Kardon. Ciekawe modele dla kinomaniaków

Harman Kardon Enchant 1300 o mocy 240 W jest wyposażony w technologię MultiBeam, która przekłada się na efekt przestrzennego dźwięku bez konieczności rozstawiania dodatkowych głośników w pomieszczeniu. Jest to możliwe dzięki odbijaniu dźwięku od ścian pomieszczenia. Nie zabrakło obsługi Dolby Digital i DTS.

Miłośnicy muzyki mogą cieszyć się m.in. łatwym strumieniowaniem ulubionych utworów za pośrednictwem Google Chromecast. Jest też możliwość korzystania z możliwości oferowanych przez asystentów głosowych (Google Assistant). Warto zaznaczyć, że Enchant 1300 ma 13 przetworników. Dla swojej wygody użytkownik może korzystać z kilku przygotowanych wcześniej trybów działania, jak na przykład tryb filmowy czy tryb muzyczny. Wymiary belki to 1120 mm x 65 mm x 125 mm, a waga wynosi około 6 kg. Cena soundbara Harman Kardon Enchant 1300 jest w okolicach 4500 zł.

Kolejna ciekawa propozycja to Harman Kardon Enchant 800 , soundbar o mocy 180 W. Producent podaje, że sprzęt ma osiem kanałów i wykorzystuje technologię MultiBeam, która pozwala uzyskać dźwięk przestrzenny za pośrednictwem odbijania fal dźwiękowych od ścian pomieszczenia. Harman Kardon Enchant 800 obsługuje Dolby Digital i DTS.

Dzięki możliwości skorzystania z funkcji automatycznej kalibracji soundbar można łatwo dostosować do konkretnego pomieszczenia, uwzględniając przy tym meble znajdujące się w danym miejscu. Nie brakuje również takich dodatków jak np. wbudowany Chromecast, co pozwala na przystępne odtwarzanie ulubionej muzyki. Wymiary belki to 65 mm x 860 mm x 125 mm. Waga jest na poziomie około 4 kg. Harman Kardon Enchant 800 da się znaleźć w okolicach ceny 2500 zł.