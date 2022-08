Soundbar do telewizora. Jaki model wybrać?

Za propozycję ciekawego modelu w dość rozsądnej cenie posłuży nam soundbar marki Xiaomi o mocy 430 W. Urządzenie oferuje 3.1-kanałowy dźwięk Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS Virtual X i może stanowić idealny dodatek do telewizora, dzięki któremu oglądanie filmów będzie znacznie przyjemniejsze.

Łącznie zestaw bazuje na trzech pełnozakresowych głośnikach, trzech głośnikach wysokotonowych oraz na bezprzewodowym głośniku niskotonowym. Subwoofer pozwala uzyskać znacznie lepsze niskie tony, co z kolei przekłada się na przyjemniejsze wrażenia związane z oglądaniem filmów czy na przykład słuchaniem muzyki. Wymiary soundbara to 860 mm x 60 mm x 115 mm, natomiast wymiary bezprzewodowego subwoofera wynoszą 210 mm x 297 mm x 370 mm. Cena sprzętu znajduje się w okolicach 1200 zł.

Soundbar Citation MultiBeam 700 marki Harman Kardon to interesująca propozycja dla miłośników filmowych seansów i nie tylko. Dzięki wykorzystaniu technologii Multibeam sprzęt może uzyskać efekt przestrzennego dźwięku pomimo tego, że tak naprawdę w zestawie nie ma dodatkowych głośników do rozstawienia po całym pokoju. Wszystko sprowadza się do faktu, że fale dźwiękowe są odbijane od ścian i z perspektywy użytkowania sprawiają wrażenie otoczenia dźwiękiem.