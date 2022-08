Soundbary Sonos. Dobry dźwięk w filmach i muzyce

Soundbar Sonos Arc

Soundbar Sonos Arc został wyposażony w 11 głośników wewnętrznych ustawionych w różnych kierunkach. Obsługuje Dolby Atmos i oferuje brzmienie z efektem 3D. Utworzenie takiego efektu trójwymiarowej sceny wpływa na pozytywne wrażenia użytkownika podczas filmowych seansów. Ponadto jest to sprzęt dobrej jakości, który nie tylko sprawnie gra, ale i prezentuje się nowocześnie oraz schludnie.

Soundbar Sonos Arc oferuje technologię regulacji Trueplay, co przekłada się na dźwięk dostosowany do akustyki konkretnego pomieszczenia. Oczywiście nie zabrakło obsługi asystentów głosowych od Amazon czy Google. Wymiary urządzenia to 87 mm x 1142 mm x 116 mm. Waga tego sprzętu jest na dość wysokim poziomie 6 kg. Sonos Arc da się znaleźć w okolicach ceny 4600 zł.

Soundbar Sonos Beam (Gen 2)

Sonos Beam (Gen 2) to kompaktowy soundbar z technologią Dolby Atmos. Urządzenie mapuje dźwięk w przestrzeni i pozwala uzyskać efekt 3D. Ponadto możliwość zapewnienia czystych dialogów jest idealna m.in. do oglądania filmów. W aplikacji Sonos można włączyć funkcję wzmacniacz mowy, co pozwala na uzyskanie poprawionej wyrazistości.

Sprzęt pozwala także na wygodne strumieniowanie muzyki, audiobooków i innych treści, co dla wielu osób może mieć spore znaczenie, jako że jest to niewątpliwa wygoda. Wymiary belki to 69 mm x 651 mm x 100 mm, natomiast waga wynosi 2,8 kg. Sonos Beam (Gen 2) da się znaleźć w okolicach ceny 2200 zł.

Soundbar Sonos Ray

Soundbar Sonos Ray może korzystać z dedykowanej aplikacji Sonos, ma technologię Trueplay, oferuje wyraziste dialogi, mocny bas, dobrze wyrównany dźwięk. Urządzenie ma cztery głośniki wewnętrzne. Co ciekawe, konfigurowanie tego soundbara jest wyjątkowo łatwe, ponieważ wystarczy parę chwil i sięgnięcie po aplikację Sonos. Zainteresowane tym osoby mogą kupić np. parę dodatkowych głośników tylnych, które pozwolą stworzyć jeszcze lepsze wrażenie dźwięku przestrzennego.

Dobre brzmienie to nie wszystko, dlatego Sonos Ray może zachęcać również swoim estetycznym wyglądem. Soundbar sprawia wrażenie nowoczesnego i może uchodzić za ozdobę pokoju, a pasuje przede wszystkim do średniej wielkości pomieszczeń. Wymiary belki to 71 mm x 559 mm x 95 mm, a waga wynosi około 2 kg. Sonos Ray da się znaleźć w okolicach ceny 1400 zł.

Marcin Hołowacz, dziennikarz dobreprogramy.pl