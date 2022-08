Soundbary TCL. Dobry dźwięk dla kinomaniaków

Soundbar TCL TS6110

TCL TS6110 to 2.1-kanałowy soundbar o mocy 240 W. Nabywca sprzętu będzie mógł cieszyć się prawym kanałem, lewym kanałem, a także bezprzewodowym subwooferem, który zapewni lepsze brzmienie niskich tonów. Wymiary belki to 800 mm x 62 mm x 107 mm, a waga wynosi 1,8 kg. Jeżeli natomiast chodzi o wymiary zewnętrznego subwoofera, będzie to 200 mm x 326 mm x 200 mm i waga ok. 3 kg.

Jest technologia Dolby Audio, funkcja korektora dźwięku, możliwość strumieniowania muzyki za pośrednictwem Bluetooth. Soundbar TCL TS6110 wygląda schludnie i z łatwością wkomponuje się w otoczenie pomieszczenia. Urządzenie można znaleźć w okolicach ceny 700 zł.

Soundbar TCL TS8132

TCL TS8132 to 3.1.2-kanałowy soundbar o mocy 350 W. Nie brakuje w nim Dolby Atmos, a dwa głośniki skierowane ku górze sprawiają, że dźwięk może się odbijać od sufitu. W związku z tym użytkownik odnosi wrażenie, że źródło wybranych dźwięków znajduje się nad nim. Wymiary belki to 1000 mm x 65 mm x 130 mm przy wadze 3,5 kg. Wymiary zewnętrznego subwoofera to 325 mm x 200 mm x 200 mm, a waga wynosi 3,5 kg.

Soundbar może pracować z asystentami głosowymi marki Google, Apple, Amazon. Jest możliwość strumieniowania muzyki za pośrednictwem Wi-Fi, Bluetooth. Sam wygląd urządzenia jest nowoczesny, a jego obsługa nie sprawia większych problemów. To proste rozwiązanie do zapewnienia sobie lepszych wrażeń podczas oglądania filmów i słuchania muzyki. Sprzęt da się znaleźć w okolicach ceny 1000 zł.

Soundbar TCL TS9030

TCL TS9030 to 3.1-kanałowy soundbar o mocy 540 W. Dzięki technologii Clear Dialogue można cieszyć się lepiej dostrojonymi dźwiękiem, który oferuje czyste, dobrze słyszalne dialogi m.in. podczas oglądania filmów. Obecność Dolby Atmos przekłada się na kinowe emocje powodowane wrażeniem dźwięku przestrzennego. Warto dodać, że możliwość strumieniowania muzyki za pośrednictwem Wi-Fi, Bluetooth jest niezwykle przystępnym rozwiązaniem. Zainteresowane tym osoby mogą wykorzystywać również Google Assistant.

Soundbar TCL TS9030 ma w zestawie bezprzewodowy subwoofer, który sprawia, że brzmienie niskich tonów jest lepsze. Wymiary belki to 1050 mm x 58 mm x 110 mm, a waga wynosi 2,6 kg. Z kolei wymiary zewnętrznego subwoofera to 410 mm x 240 mm x 240 mm i waga ok. 5 kg. Urządzenie da się znaleźć w okolicach ceny 1500 zł.

Marcin Hołowacz, dziennikarz dobreprogramy.pl