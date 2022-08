Soundbary Panasonic. Prawdziwa przygoda z dźwiękiem

Soundbar Panasonic SC-HTB400

Panasonic SC-HTB400 o mocy 160 W to 2.1-kanałowy soundbar, który ma podwójne wbudowane subwoofery. Oczywiście niektórzy preferują, gdy w zestawie znajduje się osobny, bezprzewodowy subwoofer, więc w zależności od indywidualnych potrzeb, może to być wadą lub zaletą. Wymiary belki to 56 mm x 962 mm x 120 mm, a waga to 1,5 kg.

Warto wspomnieć, że Panasonic SC-HTB400 pozwala na łatwe strumieniowanie muzyki za pośrednictwem Bluetooth, co w oczach wielu osób jest sporą zaletą oraz wygodą przy codziennym użytkowaniu sprzętu. Łatwość obsługi zapewnia także dołączony pilot do bezprzewodowej obsługi. Zainteresowane tym osoby mogą rozważyć zawieszenie modelu SC-HTB400 na ścianie. Producent zaznacza, że przód jednostki został pochylony o 7 stopni, co ma pozwalać na uzyskanie optymalnego ukierunkowania dźwięku.

Soundbar Panasonic SC-HTB688

Panasonic SC-HTB688 o mocy 300 W to model oferujący wielokanałowy dźwięk przestrzenny 3.1, więc nabywca takiego sprzętu może cieszyć się trzema kanałami do rozprowadzania dźwięku. Dodatkowo jest również bezprzewodowy subwoofer, który przekłada się na lepsze przetwarzanie najniższych częstotliwości. Urządzenie obsługuje Dolby Digital oraz DTS Digital Surround.

Panasonic SC-HTB688 pozwala na odtwarzanie muzyki za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia Bluetooth, co jest dodatkową wygodą dla użytkowników sprzętu. Minimalistyczny wygląd soundbara sprawia, że z łatwością wkomponuje się w tło większości pomieszczeń. Wymiary belki to 853 mm x 61 mm x 90 mm, a waga wynosi 2,3 kg. Wymiary bezprzewodowego subwoofera to 185 mm x 303 mm x 337 mm, a waga to około 5 kg.

Soundbar Panasonic SC-HTB900

Panasonic SC-HTB900 o mocy 505 W to 3.1-kanałowy soundbar. Obsługa Dolby Atmos i DTS: X pozwala cieszyć się dynamicznym dźwiękiem przestrzennym, który przekłada się na lepsze doznania użytkowników. Producent podkreśla, że w modelu HTB900 zdecydowano się na konstrukcje stosowane w urządzeniach Hi-Fi marki Technics. W związku z tym nabywcy mogą cieszyć się dźwiękiem dostrojonym przez specjalistów z Technics, a sprzęt ma znak "Tuned by Technics".

Wygląd Panasonic SC-HTB900 wpada w oko, natomiast jeśli chodzi o wymiary belki, będzie to 78 mm x 1050 mm x 129 mm. Waga znajduje się w okolicach 6 kg. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że bezprzewodowy subwoofer ma wymiary 180 mm x 408 mm x 306 mm i waży 5,4 kg.

Marcin Hołowacz, dziennikarz dobreprogramy.pl