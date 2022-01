Ten telefon nie był z banku. Apel policji w sprawie spoofingu

W ostatnim czasie cyberprzestępcy zdają się działać ze zdwojoną siłą. W okresie świątecznym zalała nas fala wiadomości SMS o paczce . Niedawno wielu Polaków skarżyło się na to, że nieznane numery przesyłały im linki zachęcające do obejrzenia filmu . Przed takimi metodami jest jednak dość łatwo się bronić - wystarczy nie otwierać linków od nieznajomych. Spoofing telefoniczny jest znacznie groźniejszy.

W apelu policji można przeczytać, na czym spoofing polega. W skrócie jest to podszywanie się pod inne osoby w celu wyłudzenia danych. Spoofing internetowy polega na rozsyłaniu maili, telefoniczny na wykonywaniu telefonów. O ile do szemranych wiadomości elektronicznych zdołaliśmy się przyzwyczaić, o tyle telefony stanowią duże zagrożenie.

Oszust korzystający z metody spoofingu podszywa się pod cudzy numer telefonu. Oznacza to, że nasze urządzenie może wyświetlić nam informację, że dzwoni do nas przedstawiciel naszego banku, podczas gdy wcale nie będzie to prawda.

Wiele osób może po prostu uwierzyć, że rozmawia z konsultantem bankowym i podać mu wrażliwe dane. Prawdziwy pracownik banku nigdy nie poprosi o takie dane jak numer karty płatniczej czy dane dostępu do bankowości elektronicznej. Oszust może zażądać do kompletu jeszcze na przykład numeru PESEL.

Aby chronić się przed spoofingiem telefonicznym, należy pamiętać, by nie podawać swoich wrażliwych danych przez telefon. Co więcej, trzeba zachować czujność w trakcie rozmowy - zazwyczaj przebiegają one według pewnego schematu, w którym kluczową rolę odgrywa presja czasu i wywoływanie na potencjalnej ofierze poczucia zagrożenia. Rozwiązaniem ma być zazwyczaj przelanie środków z konta lub zmiana danych dostępu do niego.