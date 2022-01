Wysyłał SMS-y o rachunku za prąd. Jest w rękach policji

Wiadomości SMS z niebezpiecznymi linkami to fala, która w ostatnich miesiącach zalała Polskę. Wrocławscy policjanci zatrzymali jednego z oszustów, którzy rozsyłali do Polaków wiadomości informujące o rzekomej zaległości w rachunkach za prąd w wysokości 3,46 zł. Jeden z mieszkańców Wrocławia otworzył ten link i stracił dużą sumę pieniędzy.

Oszuści uzyskali dostęp do urządzenia wrocławianina i wygenerowali kody BLIK na kwotę 51 tysięcy złotych. Jak czytamy w policyjnym komunikacie , sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału dw. Z Przestępczością Gospodarczą. Ich działania przyniosły pozytywny skutek.

Policja przypomina, by w przypadku otrzymania wiadomości zachęcających do uregulowania płatności za rachunki za prąd, gaz lub przesyłkę kurierską nie otwierać przesłanych linków. W takiej sytuacji najbezpieczniej jest zadzwonić do przedsiębiorstwa, które miałoby być nadawcą wiadomości i ustalić, czy faktycznie zalegamy z płatnościami.