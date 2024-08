Sprawdź, kto dzwoni. Bank przypomina o aplikacji

BNP Paribas zwraca uwagę, że korzystający z aplikacji mobilnej GOMobile mogą weryfikować tożsamość dzwoniących pracowników banku, wykorzystując do tego system powiadomień. Podczas rozmowy wystarczy poprosić dzwoniącego o potwierdzenie tożsamości, a wówczas aplikacja bankowa wyświetli powiadomienie z imieniem i nazwiskiem bankowca . Jeśli rozmówcą jest oszust, nie będzie on technicznie w stanie wygenerować takiego powiadomienia w aplikacji w telefonie klienta.

Dzwoniący oszuści podający się za bankowców zwykle stosują socjotechnikę, aby wywołać poczucie strachu i zachęcić rozmówcę do podjęcia różnych kroków związanych z pieniędzmi. Zależnie od wariantu ataku, niektórzy wyłudzają w ten sposób wprost login i hasło do bankowości, inni z kolei proszą o przelanie środków na "rachunek tymczasowy", argumentując to zagrożeniem pieniędzy na przykład z uwagi na rzekomy atak hakerów. Oczywiście wszystkie te historie są zmyślone i są to próby wyłudzenia.