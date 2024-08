Sprytne oszustwo na Facebooku. Eksperci ostrzegają

W ostatnich czasach cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują fałszywe wiadomości, rzekomo pochodzące z wiarygodnych serwisów informacyjnych. Oszuści publikują wpisy, które na pierwszy rzut oka wyglądają autentycznie, jednocześnie zachęcając ofiary do kliknięcia w link stanowiący odnośnik do fałszywej strony. Na spreparowanej witrynie, często pod pozorem weryfikacji wieku, oszuści proszą o podanie danych logowania, co prowadzi do przejęcia konta przez przestępców.