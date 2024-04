Używasz Facebooka? Zwróć uwagę na wiadomości

Oszustwo można poznać już po samej wiadomości e-mail, która wysłana jest z nienaturalnie długiego adresu niemającego związku z domeną Facebooka, choć trzeba przyznać, że sama treść przygotowana jest z dużą dbałością o szczegóły. Link prowadzi do fałszywego formularza (w języku angielskim), gdzie wyłudzane są dane kontaktowe oraz e-mail i hasło logowania do Facebooka.

CERT Polska przypomina, by nie tylko uważać na podobne wezwania, by przypadkiem nie przekazać swoich danych oszustom, ale także zgłaszać wszystkie takie przypadku do analizy. Można do tego wykorzystać formularz na stronie CERT Polska. W podobny sposób można również przekazywać do analizy bezpieczeństwa podejrzane wiadomości SMS, w tym przypadku przekazując niezmienioną treść na numer 8080.