Scam na Facebooku. Podajesz hasło i tracisz dostęp do konta

Serwis Bleeping Computer przypomina o oszustwie na Facebooku, w wyniku którego można stracić dostęp do własnego konta. W tym przypadku chodzi o sytuację, w której "znajomy" publikuje link sugerując, że prowadzi on do artykułu o śmierci znanej osoby (lub innego wstrząsającego wydarzenia). Jeśli ktokolwiek zdecyduje się kliknąć łącze, aby wyświetlić publikację zostanie poproszony o zalogowanie się danymi Facebooka. To spreparowane okienko, w którym wyłudzany jest login i hasło do serwisu.