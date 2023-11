Sprzedawała umywalkę. Straciła na tym 500 tys. zł

Sytuacja jakich wiele. Kobieta wystawiła na jednym z serwisów sprzedażowych ogłoszenie, dotyczące sprzedaży umywalki. Po tym, jak przedmiot trafił do internetu, do sprzedającej zgłosił się potencjalny kupiec. Osoba zainteresowana zakupem umywalki nie skontaktowała się jednak za pośrednictwem samego serwisu sprzedażowego. Zamiast tego do komunikacji wykorzystał jeden z popularnych komunikatorów.

Podczas wymiany wiadomości między potencjalnym kupcem a sprzedającą, ten pierwszy przesłał jej link. Wejherowscy policjanci nie podali informacji, jak oszust argumentował przesłanie odnośnika. Prawdopodobnie mógł zachęcać sprzedającą do otwarcia go w celu potwierdzenia danych do otrzymania płatności, co oczywiście nigdy nie jest potrzebne.