Komunikat PKO BP. Odbierz telefon i sprawdź rozmówcę

Bank PKO apeluje na Facebooku o ostrożność, zwłaszcza w obliczu trwającego okresu przedświątecznych zakupów. Cyberprzestępcy co do zasady często wykorzystują właśnie ten okres w roku, by przeprowadzić jak najwięcej ataków - roztargnienie świąteczną atmosferą podczas pogoni za prezentami nie sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji. Jednym z zagrożeń jest spoofing, czyli oszustwo polegające na podszywaniu się pod pracowników instytucji (w tym banków) przez telefon.