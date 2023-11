Sprzedaż "używanego" oprogramowania. Ekspert tłumaczy niuanse

Warto jednak podkreślić, że powyższe zasady nie mają zastosowania do oprogramowania, które jest dostępne w formie subskrypcji. W takim przypadku nie mówimy o prawie własności, a jedynie o ograniczonym czasie korzystania z usługi, co uniemożliwia dalszą odsprzedaż .

Korzystanie z używanych licencji wieczystych nie jest ograniczone tylko do osób prywatnych. Instytucje publiczne, które planują zakup oprogramowania, mogą również skorzystać z rynku wtórnego, na przykład poprzez przetarg. Wszyscy dostawcy oferujący tego typu produkty powinni być równorzędnie dopuszczani do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadzanie nieuzasadnionych ograniczeń, które wykluczają takich dostawców z procedury przetargowej, jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania i odpowiedzialnego gospodarowania środkami publicznymi. Takie praktyki mogą prowadzić do opóźnień w realizacji zamówień publicznych i zakłóceń w planach zakupowych, gdyż nieuzasadnione ograniczenia mogą być łatwo zakwestionowane i zaskarżone, co potwierdzają wyroki odpowiedników Krajowej Izby Odwoławczej w różnych krajach Unii Europejskiej.