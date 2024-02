Programy, które nie powinny istnieć [OPINIA]

W ten sposób, program jest niezależny od przeglądarki stosowanej przez użytkownika. Chroni to przed niekompatybilnymi wersjami, a także przed "kiepską kondycją" przeglądarki, która może być dziwnie skonfigurowana lub pełna szkodliwych rozszerzeń. Jednocześnie, stosowanie Electrona pozwala zmniejszyć ilość utrzymywanego kodu, poprzez dzielenie go między stroną internetową a aplikacją.

Sprawiają one, że karty np. z otwartym Slackiem nagle tracą kontakt z komunikatorem i przestają dostarczać powiadomienia. I z jakiegoś powodu nie da się rozwiązać tego problemu nawet wyłączając wszystkie możliwe optymalizacje zasobów, doprowadzając do tego, że przeglądarka internetowa pożera tyle RAM-u, ile znajdzie.

Problemy te nie występują w aplikacjach, które robią to samo, ale mają własny mechanizm wymuszania pracy w tle. Dzięki niemu, dźwigająca je przeglądarka (Chromium) nie traci nagle ochoty na poprawną pracę i potrafi dostarczać powiadomienia. Powstaje pytanie - dlaczego twórcy przeglądarek nie rozwiążą tego problemu? Czy chodzi tylko o to, że naprawa wywołałaby zbyt duże zużycie pamięci?

Niewystarczająco elastyczna kontrola strumieniowania to z kolei powód, dla którego wciąż istnieje aplikacja Spotify. W tym przypadku istnieje przynajmniej wersja PWA - co prowadzi do zabawnego widoku na głównej stronie: zarówno pasek adresu, jak i sama strona mają w swoich prawych górnych rogach przycisk "Zainstaluj aplikację". Dają one dwa różne efekty. Jeden instaluje aplikację PWA, a drugi - ciężki WebView.