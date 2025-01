Stagnacja w IT. Koniec złotych czasów mimo wysokich zarobków?

W branży IT obserwowana jest stagnacja wynagrodzeń. Wzrosty są niewielkie, a oferowane zarobki dla najbardziej doświadczonych specjalistów spadły. Mimo to oferowane kwoty są wysokie.

Branża IT mierzy się z kryzysem. Wzrosty w czasie pandemii koronawirusa zostały zbilansowane spadkami po niej, kiedy gwałtowne zapotrzebowanie na kolejne produkty informatyczne, w tym narzędzi do realizacji pracy zdalnej, sklepy internetowe czy nawet gry komputerowe, zniknęło. Odbija się to na oferowanych dla specjalistów IT wynagrodzeniach.

Jak wynika z raportu "Rynek pracy IT 2024/2025" autorstwa No Fluff Jobs, choć liczba rekrutacji w IT utrzymała w 2024 r. tendencję spadkową, zarobki nie uległy istotnym zmianom. Spadki były niewielkie, a w większości specjalizacji widać bardzo małe wzrosty oferowanych wynagrodzeń.

Wzrost oferowanych w serwisie wynagrodzeń wyniósł kilka procent w skali roku a nie, jak miało to miejsce przed kryzysem, nawet do 20 proc.

W roku 2024 wynagrodzenia w branży IT dla kandydatów aplikujących na stanowiska seniorskie na podstawie umów B2B, wzrosły w medianie dolnych widełek o blisko 3 proc. w stosunku rocznym, osiągając średnią 21,8 tys. zł netto (plus VAT). Z kolei w górnych widełkach zaobserwowano spadek o 3,5 proc., co przyniosło wartość 27,5 tys. zł netto (plus VAT). W przypadku umów o pracę, widełki płacowe pozostały na poziomie 17-23 tys. zł brutto.

Dla stanowisk juniorskich jedyną odnotowaną zmianą w porównaniu z rokiem 2023 był niewielki, bo blisko czteroprocentowy spadek maksymalnych stawek na umowach B2B. Mediany dolnych i górnych widełek dla początkujących wyniosły odpowiednio 7-10,5 tys. zł netto (plus VAT) na umowach B2B oraz 6-9 tys. zł brutto na etacie.

Dla osób z doświadczeniem na poziomie średnim, ("mid" lub "regular"), zaobserwowano wzrost mediany dolnych widełek o 5 proc. na B2B, co przełożyło się na zarobki rzędu 16,8 tys. zł netto (plus VAT). Analogicznie, wzrosły zarobki na umowach o pracę - o prawie 3,5 proc., osiągając poziom 12,4 tys. zł brutto. Natomiast górne widełki wynagrodzeń dla tej grupy pozostały niezmienione, oferując 22 tys. zł netto (plus VAT) na B2B i 18 tys. zł brutto na etacie.

Jak czytamy w komunikacie No Fluff Jobs, w zarobkach w posczególnych kategoriach IT można zobaczyć pewną stabilizację. Spadki w widełkach wynagrodzeń odnotowano w siedmiu specjalizacjach, wśród których największe spadki odnotowano w dziedzinach takich, jak: Project Management, DevOps, Mobile i Frontend.

Firmy chcą widzieć swoich pracowników

Na rynku widać też mniej ofert z możliwością pracy zdalnej. W 2024 r. udział takich ofert we wszystkich ofertach spadł o 7,7 punktów procentowych w porównaniu z 2023 r. Nadal jest to jednak najpopularniejsza opcja, która pojawia się w 48 proc. ogłoszeń. Praca hybrydowa zrównała się z pracą stacjonarną (po 26 proc. ogłoszeń).