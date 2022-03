Starlink działa na Ukrainie. W Kijowie download powyżej 130 Mb/s

Chociaż argumentacja do przyspieszonej aktywacji systemu Starlink nad Ukrainą nie padła wprost - jest oczywista. Pomijając konieczność posiadania anteny do połączenia, internet satelitarny pozostaje niezależny od infrastruktury na ziemi (na terenie odbiorcy). Dzięki systemowi Starlink mieszkańcy Ukrainy mogą więc pozostać w kontakcie z resztą świata bez względu na skalę zniszczeń lokalnej infrastruktury "tradycyjnej".

Na Twittera trafiły już także zrzuty ekranu z usługi Speedtest . Jeden z pierwszych użytkowników internetu Starlink w Kijowie napisał, że system uruchomił bez problemu i szczególnego ustawiania anteny. Ping wynosi co prawda 77 ms (jest więc spory, ale spodziewany przy połączeniu satelitarnym), ale prędkość pobierania sięga prawie 137 Mb/s, a wysyłania niecałych 24 Mb/s . Pomijając kwestię pingu, są to więc wartości lepsze od dostępnych w najtańszych ofertach ze światłowodem typu "100/10".

Internet SpaceX Starlink to rozwiązanie, które - pomijając nadzwyczajne okoliczności na Ukrainie - jest przydatne głównie w miejscach, gdzie nie ma dostępu do internetu z wykorzystaniem infrastruktury na ziemi i dostęp satelitarny jest jedyną opcją. Nie jest to jednak usługa szczególnie tania. W Polsce w momencie premiery we wrześniu ubiegłego roku informowaliśmy o szczegółach - zestaw startowy kosztował wówczas niecałe 2300 złotych, wysyłka i obsługa kolejne 276, a miesięczny abonament to prawie 450 złotych.