Straciła 200 tys. zł. Seniorka uwierzyła oszustom

- Sprawca, posługując się językiem polskim z akcentem zagranicznym, podał się za pracownika Banku Santander. Podstępem poinformował o rzekomej próbie uzyskania kredytu na koncie 71-letniej mieszkanki Głogowa. Później poinformował ofiarę o zagrożeniu jej konta i wyłudził wykonanie przelewu przez pokrzywdzoną do innego banku na kwotę 200 tys. złotych – informuje sierżant Agnieszka Kotwas, zastępca oficer prasowego KP Policji w Głogowie cytowana przez redakcję serwisu myglogow.pl.

Jak informuje sierż. Kotwas, to kolejne ostrzeżenie ze strony lokalnej policji skierowane do mieszkańców. Cyberprzestępcy starają się takimi działaniami wyłudzać dane wrażliwe lub nakłaniać do wykonania przelewu określonej kwoty na dany rachunek bankowy. Pieniądze tracimy w takiej sytuacji bezpowrotnie.