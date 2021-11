37-letnia mieszkanka gminy Koprzywnica padła ofiarą klasycznego już oszustwa. O sprawie informuje sandomierska policja. Odebrała telefon od kobiety, która przedstawiła się jako konsultantka jednego z banków. Ofiara niestety w to uwierzyła.

Oszustka poinformowała, że potrzebuje danych dostępu do konta bankowego 37-latki. Miały one posłużyć do zabezpieczenia zgromadzonych na koncie pieniędzy. W tym momencie mieszkanka gminy Koprzywnica powinna zacząć podejrzewać, że ktoś próbuje ją oszukać. Tak się niestety nie stało. Kobieta podała wszystkie dane, o które została poproszona.