Aby telefon został zainfekowany Pegasusem, jego właściciel nie musi nawet klikać w żaden podejrzany link. Wystarczy, że odbierze wiadomość, choćby na WhatsAppie. Do przejęcia telefonu służby wykorzystują nawet luki w Apple Music.

To z pewnością nie przypadło do gustu Apple, które teraz pozywa NSO Group, czyli twórców oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Firma z nadgryzionym jabłkiem w logo chce pociągnąć do odpowiedzialności grupę i jej spółkę macierzystą za inwigilację i atakowanie swoich użytkowników.