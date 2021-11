Black Friday to hasło, na które wiele osób traci głowę. Zdarza się, że promocje są naprawdę korzystne i nie ma czasu na zastanowienie się nad nimi. W takiej sytuacji łatwo można paść ofiarą oszustów. Policja apeluje o ostrożność i przestrzega przed nierozważnymi zachowaniami.

W apelu policji do kupujących czytamy o zgłoszeniach, które trafiają do funkcjonariuszy w okresie przedświątecznym. Często zdarza się, że ofiary przestępców skusiły się na korzystną ofertę, zapłaciły za towar w okazyjnej cenie i nigdy go nie otrzymały. Przed dokonaniem zakupów konieczne jest zweryfikowanie sprzedawcy. Warto sprawdzić od kiedy prowadzi sklep, a także jakie są opinie na jego temat.