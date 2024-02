W Windows Insider połączono kanały. Czy powstanie Windows 12?

Microsoft zdecydował się wydać najnowszą wersję Windows 11 w dwóch kanałach Insider naraz: Dev i Canary. Eksperymentalna kompilacja trafiła więc jednocześnie do zwykłych testerów. Wprowadza to lekkie zamieszanie i otwiera dyskusję, czy Windows 12 mógłby powstać w najbliższym czasie.

Kompilacja 26052 (gałąź Germanium) została wysłana nie tylko do użytkowników zapisanych do otrzymywania najbardziej niestabilnych wersji testowych z kanału Canary, ale również do użytkowników testujących "następną wersję Windows", zapisanych do kanału Dev. Microsoft opisał ten stan słowami sugerującymi, że to nie pierwszy taki przypadek. Ma to być "ten moment w cyklu wydawniczym Insider, w którym użytkownicy mogą przejść z kanału Canary do Dev bez reinstalacji".

Jednak kanał Canary jest za młody, by snuć takie analogie. Owszem, zdarzały się takie okna w programie Windows Insider, ale polegały one na tym, że w kanale testowym znajduje się wersja przeznaczona do wydania RTM, co pozwala wyjść z programu Insider do zwykłej wersji Windows.

Czyli nie Windows 12?

W praktyce to, co się stało, oznacza, że Microsoft podjął wreszcie decyzję na temat następnego wydania systemu. Dotychczas było to zagadką. Zarówno wersje Dev, jak i Canary nazywały się "Windows 11 24H2", a o szczegółach tegorocznej wersji Windows wiedziano niewiele. Snuto jednak hipotezy, z której najważniejsza była jedna - wnioskująca z ogłoszenia o Windows 11 LTSC.

Windows 11 został wydany (21H2, 22000) jako system z gałęzi rozwojowej Cobalt (Sun Valley). Jedenastka była jednak rozwijana dalej, na gałęzi Nickel. Gałąź ta, wydana jako 22H2 (22621), pozostała gałęzią główną Windows. Wersja 23H2 (22631, czyli 22621 z paczką odblokowującą) była także budowana z gałęzi Nickel... ale z niej, acz na świeższym kodzie, dalej budował również kanał Dev.

Teorie o 24H2

Wskazywało to, że gałąź Nickel jest przyszłością Jedenastki. Miała zostać ustabilizowana i wydana jako LTSC 2024. Nigdy nie ogłoszono jednak tak szczegółowych informacji. Pojawiało się też pytanie - czy następny Windows 11 jest testowany przez Dev, czy przez kanał Beta? Czy nowa Jedenastka, a zarazem podstawa do LTSC, będzie wersją "z początku" gałęzi Nickel, czyli 22635 (a więc 22621 z kolejną paczką odblokowującą)? Czy może "z końca" - czyli tym, do czego dojedzie kanał Dev?

Jeżeli prawdziwy miał być wariant pierwszy, to Windows 11 LTSC byłby bardzo stabilnym wydaniem, ale istnienie kanału Dev sugerowało, że Jedenastka miałaby jednak mieć cztery wydania, a nie trzy, co opóźniłoby następcę o rok. Wszak Windows 12 miał być przełomowy, więc Dev siłą rzeczy musiałby więc gotować czwartą Jedenastkę, a nie Dwunastkę.

Jeżeli prawdziwy byłby wariant drugi, to znaczy, że wersja LTSC byłaby... nowym systemem, a nie ustabilizowanym poprzednikiem. To ona byłaby testowana w Dev, a Canary istotnie byłby poligonem doświadczalnym pod Windows 12. Z tym, że to oznaczałoby, że kanał Beta testuje nie-wiadomo-co, jakiś pakiet odblokowujący funkcje wczesnej gałęzi Nickel.

Ponieważ wydanie 23H2 było takim pakietem, wariant drugi wytłumaczenia oznaczałby, że paczki odblokowujące są wydawane raz jako cały system, a raz jako aktualizacja Moment - choć poprzednie momenty nie podbijały numeru kompilacji.

Nierealne scenariusze - codzienność w Redmond

Oba wytłumaczenia prowadzą do zbioru konkluzji i wśród obu tych zbiorów znajdują się "niemożliwe" scenariusze. Microsoft przeciął właśnie spekulacje - gałąź rozwojowa Nickel została porzucona, następna wersja Windows to jednak Windows 11 i będzie oparta o gałąź Germanium. Gałąź ta "spada" z Canary do Dev, gdzie przestanie być zmieniana. Kanał Canary testował już gałęzie Copper, Zinc i Gallium - a teraz skacze dalej, do gałęzi Dilithium, jeszcze niedostępnej publicznie.

Zobacz także : Windows 11 i nieznany skrót klawiszowy. Działa od wersji 22H2

Kanał Beta istotnie zatem testuje nie-wiadomo-co. A ponieważ wraz z kompilacją Dev/Canary 26052 wydano także nową kompilację właśnie w kanale Beta, najwyraźniej kanał ten zawiera aktualizacje do wersji 23H2, które są nieco nowsze i mają odblokowane nieco więcej funkcji niż próbne aktualizacje do 23H2 obecne w Release Preview. Co czyniłoby oba te kanały bardzo zbliżonymi do siebie.

Na pewno jednak kanał Beta nie testuje wariantu LTSC, jest bowiem programem konsumenckim. Oznacza to, że nadchodząca "stablina" wersja Jedenastki ze wsparciem długoterminowym może być oparta o gałąź która jeszcze w lutym tego samego roku była gałęzią eksperymentalną. Chyba, że do czasu wydania nastąpi kolejny zwrot akcji. Czy Microsoft wyda Windows 11 24H2 i Windows 12 jednocześnie? Wydawano tak ostatnie wersje Windows 10 - razem z Jedenastką. Ale nie były to pełne wydania na jedynie pakiety odblokowujące.

