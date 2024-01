Szybki internet Polsce. Na prowadzeniu Wrocław i Łódź

Raport Ookla jak zwykle podzielony jest na dwie części - dotyczącą łączy stacjonarnych i mobilnych. W przypadku tych pierwszych na prowadzenie wybija się Wrocław. W czwartym kwartale 2023 roku mediana testów przeprowadzonych przez użytkowników to niespełna 173 Mb/s podczas pobierania przy pingu na poziomie 22 ms. Dalej uplasował się Krakoów, Poznań, Warszawa i Łódź (tutaj już z wynikiem przeszło 150 Mb/s, ale za to przy pingu 15 ms). To dane zebrane m.in przez aplikację Speedtest.