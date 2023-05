Najszybszy internet mobilny w Polsce. Podano dane z kwietnia

Serwis rfbenchmark.eu opublikował dane na temat jakości internetu mobilnego w Polsce w kwietniu 2023 r. Porównano wyniki czterech największych operatorów w kraju, czyli sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile. Analizowano trzy technologie internetu mobilnego - 3G, 4G LTE i 5G. Na potrzeby rankingu wzięto pod uwagę trzy kluczowe wskaźniki, czyli szybkość pobierania, szybkość wysyłania oraz opóźnienia (ping).

Ranking powstał na podstawie ponad 486 tys. pomiarów, które przeprowadzono w kwietniu. Jedną z ciekawostek jest fakt, że wzrósł udział pomiarów w technologii 5G w całości pomiarów. Stanowiły one nieco ponad 13 proc. ogółu w porównaniu do 11,48 proc. z marca 2023 r.

W przypadku technologii 5G pod kątem szybkości pobierania liderem pozostaje Plus. Klienci zielonej sieci mogą cieszyć się średnią prędkością pobierania na poziomie 148,2 Mb/s. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje T-Mobile ze średnią prędkością pobierania rzędu 57,3 Mb/s. Dalej w rankingu wylądowała sieć Play (56,6 Mb/s), a stawkę zamyka Orange , który oferuje 53,4 Mb/s.

Jeśli chodzi o wysyłanie danych w sieci 5G, tu najlepszy jest Play, gdzie prędkość wysyłania wynosi 39,3 Mb/s. W T-Mobile parametr ten przyjmuje średnią wartość 36,9 Mb/s, w Orange 34,5 Mb/s, a najgorszy jest plus ze średnią prędkością wysyłania 26,2 Mb/s.

W kwestii opóźnień również najlepiej wypada Play. Średnia wartość pingu wynosi w tej sieci 27,2 ms. W T-Mobile parametr ten przyjmuje wartość 28,6 ms a w Orange 30 ms. Na końcu znalazł się Plus z pingiem na poziomie 35,5 ms.

Plus

Jeśli chodzi o sieć 4G, rankingi wyglądają zgoła inaczej. Tu najszybszą prędkość pobierania oferuje T-Mobile (42,7 Mb/s). Na drugim miejscu uplasował się Play, oferujący 39,1 Mb/s, a tuż za nim znalazło się miejsce dla Orange ze średnią prędkością pobierania rzędu 39 Mb/s. Na końcu znów znalazł się Plus, który wyraźnie odstaje od reszty stawki, oferując średnią prędkość pobierania na poziomie 33,2 Mb/s.

W przypadku prędkości wysyłania najlepszy jest Play, oferując 23,3 Mb/s. T-Mobile i Orange idą łeb w łeb - pierwsza z sieci oferuje prędkość wysyłania na poziomie 20,1 Mb/s, a druga - 19,9 Mb/s. Plus znów ostatni ze średnią prędkością na poziomie 17,8 Mb/s.

Pod kątem opóźnień najlepszy jest internet Play - 30,5 ms. Orange zajmuje drugą pozycję z wynikiem rzędu 31 ms. Dalej znalazły się T-Mobile (33 ms) i Plus (38,9 ms).

Plus

Najszybsze wysyłanie danych to także domena T-Mobile (7,1 Mb/s). Drugie i trzecie miejsce to Play (5,8 Mb/s) i Orange (5,5 Mb/s). Stawkę zamyka Plus z prędkością 4,5 Mb/s.