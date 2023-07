Szybkość internetu w Polsce. U rekordzisty mediana ponad 223 Mb/s

Ookla opublikowała raport , z którego można odczytać cenne dane dotyczące internetu w Polsce. Co do zasady szybkość połączenia oczywiście rośnie. Jak wynika z zebranych informacji na podstawie pomiarów, najwyższa mediana downloadu odnotowywana jest w przypadku firmy UPC i wynosi ponad 223 Mb/s . Miastem z najszybszym internetem (niezależnie od dostawcy) jest Wrocław - tutaj mediana podczas pobiernia wynosi ponad 153 Mb/s ale przy pingu na poziomie 24 ms .

Chociaż najwyższe wyniki prędkości dotyczą UPC, nieco wyższą konsekwencją pomiarów może się pochwalić Vectra (89,8 proc.). UPC w tym zestawieniu znajduje się na drugiej pozycji. Co ciekawe najniższa mediana opóźnień odnotowywana jest w przypadku firmy INEA i wynosi 16 ms. W przypadku UPC jest to 19 ms, zaś Vectry - 28 ms co stanowi piątą pozycję w zestawieniu.