Kody w telefonie. Sprawdź, czy ktoś cię oszukał

Kody MMI to krótkie ciągi symboli składających się z cyfr oraz znaków takich jak gwiazdka (*) i kratka (#), które wprowadzamy bezpośrednio w dialerze telefonu. Smartfony, podobnie jak "zwykłe" telefony komórkowe, odczytują je jako specyficzne polecenia zwracające krótkie komunikaty. Pozwalają one odczytać lub zmodyfikować ustawienia dotyczące operatora i karty SIM.

Większość kodów MMI ma charakter uniwersalny dla wszystkich dostawców usług. Oznacza to, że co do zasady kody MMI powinny działać tak samo niezależnie od operatora komórkowego (wyjątkiem są kody USSD). Dwa kluczowe kody MMI, które warto znać, umożliwiają szybki przegląd statusu przekierowań połączeń, co jest niezbędne, aby stwierdzić, czy nie jesteśmy ofiarami cyberataków.

*#21*

Pierwszym z ważnych kodów MMI jest kod *#21#, który po wprowadzeniu wyświetla obecny status bezwarunkowego przekierowywania połączeń i wiadomości. Jeśli znajdziemy informację o nieaktywności przekierowań, możemy być spokojni - oznacza to, że nic złego się nie dzieje i nasze rozmowy nie są przechwytywane.

Z drugiej strony, aktywne przekierowanie może sugerować, że padliśmy ofiarą manipulacji np. poprzez WhatsApp, gdzie atakujący wykorzystując kody MMI, przejmuje kontrolę nad naszymi kodami logowania automatycznie. Takie bezwarunkowe przekierowania pozwalają na przejęcie ważnych informacji bez naszej wiedzy.

*#62#

Kolejnym kodem MMI wartym zapamiętania jest kod *#62#. Ujawnia szczegóły dotyczące przekierowań połączeń w innych sytuacjach. Informacje o przekierowaniach w przypadku nieosiągalności zazwyczaj nie są powodem do niepokoju – często dotyczą przekierowania rozmowy do poczty głosowej operatora, co jest normalną procedurą.

Warto pamiętać, że mechanizm bezwarunkowego przekierowywania połączeń może być celowo używany przez użytkowników - w takim przypadku nie należy spodziewać się informacji o nieaktywności przekierowań po wprowadzeniu kodu MMI.

Ostatecznie, nie jest to często wykorzystywana opcja, więc większość użytkowników telefonów, którzy nie aktywowali tej funkcji świadomie, powinna spodziewać się nieaktywnego bezwarunkowego przekierowania, co pozwala na zachowanie bezpieczeństwa i uspokaja przed ewentualnymi atakami przez WhatsAppa.

Uważaj na ataki przez WhatsAppa

Manipulacja kodami MMI z wykorzystaniem kontekstu logowania do WhatsAppa to tylko jedno ze znanych oszustw związanych z komunikatorem. Równolegle trzeba uważać m.in. na typowy phishing, który nierzadko zaczyna się od wiadomości od córki oraz próby wyłudzenia danych logowania do banku, najczęściej osadzone w kontekście rozmowy z rzekomym kupującym zainteresowanym produktem wystawionym na przykład w serwisie OLX, Allegro czy Vinted.

Wspólna porada bezpieczeństwa dla wszystkich ataków tego rodzaju to zachowanie ograniczonego zaufania. Kluczowe jest, by nie klikać łączy wysyłanych przez nieznane osoby oraz nie wysyłać pieniędzy za pośrednictwem Blika bez sprawdzenia, czy po drugiej stronie faktycznie jest osoba, o której myślimy, a nie tylko oszust, który próbuje się pod nią podszyć.