Tak będziesz logował się do Windowsa 11. Microsoft pokazał nowy interfejs

Póki co zmiany zarezerwowane są dla uczestników programu Windows Insider. Wdrożono je w wersji Windows 11 Insider Preview Build 22635.4440 (KB5045889), ale Microsoft zastrzega, że poszczególne funkcje udostępniane są kolejnym użytkownikom stopniowo.

Zmiany widoczne są już na ekranie logowania do systemu. Microsoft zastosował nową ikonografię, która - według komunikatu prasowego - ma być "dostosowana do współczesnych standardów projektowania wizualnego Windows".

Na razie nie wiadomo, kiedy odświeżony interfejs Windows Hello trafi do wszystkich użytkowników Windowsa 11. Powinno to nastąpić w ciągu kilku miesięcy.