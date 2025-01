Tani Samsung? Oszustwo, które mami ludzi

Okres okołoświąteczny to czas, kiedy dokonujemy wielu zakupów. Oszuści co roku starają się to wykorzystać. To w tym czasie często spotykamy się z oszustwami "na paczkę", a także z fałszywymi ofertami sprzedaży. Jedna z nowych kampanii dotyczy marki Samsung.

Jak czytamy w informacji opracowanej przez Cyber Rescue, smartfony Samsung i Xiaomi są jednymi z częściej wybieranych marek telefonów w Polsce. Fakt ten starają się wykorzystać oszuści, którzy przygotowują fałszywe oferty na urządzenia w korzystnej cenie. Tego rodzaju fałszywe sklepy mają kusić przede wszystkim bardzo dużymi przecenami.

- Sklepy te oferują najczęściej artykuły w bardzo atrakcyjnych cenach – nawet kilkukrotnie niższych niż rynkowe. Zazwyczaj jedyną dostępną metodą płatności jest płatność przy odbiorze, ale warto pamiętać, że nie jest to bezpieczne rozwiązanie! Często w paczkach znajdują się zupełnie inne produkty, niż zamawialiśmy, a po odebraniu i opłaceniu przesyłki bywa, że jest już za późno na odzyskanie środków – ostrzega Elwira Charmuszko, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

Jak rozpoznać fałszywy sklep?

Podstawą w przypadku rozpoznawania fałszywych sklepów jest dokładne sprawdzenie adresu witryny. Czasem różni się on od autentycznej strony internetowej pojedynczymi znakami. Cyber Rescue poleca, by sprawdzić też datę witryny i miejsce jej zarejestrowania. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z fałszywym sklepem, jeśli witrynę zarejestrowano niedawno, jej lokalizacja wskazuje na kraje azjatyckie.

Warto zweryfikować też regulamin serwisu i dane identyfikacyjne. Jeśli ich brakuje, jest to sygnał, że mamy do czynienia z fałszywym sklepem. Najprostszy sposób na weryfikację danego serwisu to jednak sprawdzenie opinii użytkowników. Należy sprawdzić je w kilku miejscach – oszuści są w stanie wygenerować fałszywe opinie, które mogą zafałszować rzeczywisty obraz.

