Tę mapę powinieneś znać. Policja z Wrocławia przypomina

Jak czytamy w komunikacie wrocławskiej policji, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi nowoczesną platformę wymiany informacji między obywatelami a policją. Zgłoszenie zagrożenia może zostać zrealizowane z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Aby oznaczyć na mapie miejsce niebezpieczne, nie ma potrzeby zakładania konta. Można to zrobić anonimowo.

Policja zachęca, by do zgłoszenia dołączyć opis lub nawet fotografię czy też film, które ułatwią pracę służbom. Jak czytamy w komunikacie wrocławskiej policji – funkcjonariusze zweryfikują otrzymane zgłoszenie. Trafia ono do jednego z komisariatów, odpowiedniego dla danej lokalizacji.