Telefon z banku był kosztowny. 150 tys. zł zniknęło z konta

Podszywanie się pod pracownika banku to jedna z często wykorzystywanych metod okradania ludzi. W Polsce regularnie możemy spotkać się z podejrzanym telefonem "z banku", w którym nasz rozmówca informuje nas o rzekomej kradzieży pieniędzy, konieczności ich zabezpieczenia czy też prosi o weryfikację tożsamości lub pyta o konkretną transakcję. To skuteczny sposób na kradzież danych lub pieniędzy.

W poniedziałek 4 marca 2024 r. 64-letnia mieszkanka Nowej Soli odebrała telefon od osoby, która podszywała się pod pracownika banku. Dzwonił on z informacją, że ktoś włamał się na konto bankowe kobiety, ukradł jej pieniądze i zlikwidował lokatę. "Na szczęście" miał sposób, który może całą sytuację ocalić.

Powszechność oszustw, w których cyberprzestępcy podszywają się pod pracowników banków, zniechęca do prowadzenia rozmów telefonicznych z osobami, które są pracownikami takiej instytucji. Policja zaleca, by rozłączać się, jeśli rozmówca wzbudzi w nas jakiekolwiek wątpliwości. Należy działać na chłodno i nie przekazywać żadnych kluczowych danych rozmówcom. Warto pamiętać, że pracownicy banku nie poproszą nigdy o podanie loginu i hasła do konta bankowego, ani o podanie całego numeru karty.