Oszustwo "na pracownika banku" (choć to uproszczona nazwa i chodzi o podszywanie się pod całą grupę pracowników sektora finansowego), to nic innego jak spoofing telefoniczny . Atakujący wykorzystują możliwość manipulacji identyfikatorem dzwoniącego Caller ID, dzięki czemu na ekranie telefonu ofiary może się wyświetlić autentyczny numer infolinii zaufanej instytucji . Jeśli użytkownik zapisał w książce numer do banku - może być przekonany, że faktycznie dzwoni do niego jego pracownik.

W przypadku spoofingu telefonicznego jest to jednak oszust. Co do zasady dzwoniący deklaruje "problem" lub "zagrożenie" pieniędzy na koncie lub proponuje możliwość szybkiego zysku dzięki inwestycji, co ma być możliwe po przelaniu środków na inne konto. Atakujący często tak manipulują rozmową, by przy okazji zachęcić ofiarę do instalacji oprogramowania do zdalnej kontroli komputera - na przykład AnyDesk lub TeamViewer.