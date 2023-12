Telewizja naziemna: serwis nadajników może utrudnić odbiór

Prace techniczne przy nadajnikach DVB-T2/HEVC realizowane są zgodnie z publikowanym w sieci i aktualizowanym na bieżąco harmonogramem. Poza zaplanowanymi na dany tydzień działaniami, do 8 grudnia równolegle odbywają się dłuższe prace serwisowe przy punkcie RTCN Kraków / Chorągwica. W efekcie problemy z odbiorem mogą dotyczyć MUX-1, MUX-2, MUX-3 oraz MUX-6.

W kontekście telewizji naziemnej DVB-T2 należy również pamiętać o zbliżającym się przełączeniu multipleksu MUX-3 na nowy standard nadawania. Związane jest to z realizacją odroczenia z 2022 roku, w ramach którego kanały TVP mogły być nadawane do teraz w starszym standardzie DVB-T. Jak wynika ze świeżych badań, wciąż ponad 260 tys. gospodarstw domowych w Polsce nie jest gotowych na odbiór sygnału w nowym standardzie. Aby zachować dostęp do kanałów TV, konieczne jest w takim przypadku zakupienie dekodera lub wyposażenie się w nowszy telewizor.