TVP w standardzie DVB-T2. 266 tys. odbiorców będzie mieć problem

Tak przynajmniej wynika z danych Krajowego Instytutu Mediów, który zbadał gotowość gospodarstw domowych w Polsce na odbiór telewizji w standardzie DVB-T2/HEVC . Badanie przeprowadzano od sierpnia 2022 roku do października 2023 roku i wynika z niego, że chociaż liczba domów, w których można odbierać telewizję cyfrową DVB-T2, wzrosła do 93 proc. badanych, nadal 266 tys. gospodarstw nie posiada odpowiedniego urządzenia .

To istotna informacja zwłaszcza, że z danych wynika również, iż mniej niż co piąte gospodarstwo jest świadome, że w grudniu MUX-3 zostanie przełączony na nowy standard. Dla odbiorców, w domach których nie ma kablówki, telewizji satelitarnej lub strumieniowanej z internetu, jest to jednoznaczne z odcięciem od odbioru kanałów TVP, co obecnie jest możliwe jeszcze w starym standardzie DVB-T.