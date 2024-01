Trzy nowe funkcje Google Chrome. Korzystają z AI

Kolejna opcja może przypaść do gustu osobom, które lubują się w personalizacji swojej przeglądarki. Google wprowadza do Chrome model zamiany tekstu na obraz, który może być wykorzystany do dostosowania przeglądarki do naszych oczekiwań. W sekcji dostosowania przeglądarki należy wybrać opcję utworzenia motywu przy użyciu sztucznej inteligencji. Po określeniu oczekiwanego koloru, tematu motywu, stylu i nastroju, przeglądarka zaproponuje nam właściwy motyw.