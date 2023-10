Zmiany w Mapach Google. Nowe funkcje bazują na AI

Google Maps to już dawno nie tylko mapy, a nowoczesny sposób na organizowanie podróży. W ostatnim czasie aplikacja pozyskała szereg funkcji, które bazują na sztucznej inteligencji. Jedną z tych, którymi Google chwali się najbardziej, są trasy Immersive View.

Immersive View to sposób na realistyczne odwzorowanie trasy przy wykorzystaniu narzędzi AI. Jak czytamy na Blogu Google, oparte na sztucznej inteligencji narzędzie pozwala na dobre przygotowanie się do trasy, dzięki jej realistycznemu podglądowi. W tym tygodniu funkcja zostanie udostępniana w Amsterdamie, Barcelonie, Dublinie, Florencji, Las Vegas, Londynie, Los Angeles, Miami, Nowym Jorku, Paryżu, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokio i Wenecji. Zgodnie z zapowiedziami będzie ona działać zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i z systemem iOS.

Kiedy już dotrzemy na miejsce, Mapy Google pomogą odnaleźć się w okolicy. Dzięki obiektywowi Google, który korzysta ze sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej, pozwala szybko zorientować się w lokalnych atrakcjach, bez względu na to, czy szukamy interesującej kawiarni, czy ciekawostek turystycznych.

Po uruchomieniu Obiektywu Google wystarczy skierować telefon w stronę, na temat której chcemy pozyskać wiedzę. W odpowiedzi otrzymamy informację o znajdujących się w pobliżu bankomatach, stacjach transportu publicznego, kawiarniach, restauracjach czy sklepach. Funkcja ma trafić w październiku do 50 nowych miast, w tym m.in. Austin, Las Vegas, Rzymu, Sao Paulo i Tajpej.

Nawigacja w Mapach Google ma niebawem stać się jeszcze bardziej szczegółowa. Wśród wymienianych przez Google nowości ma być m.in. bardziej szczegółowe odwzorowanie budynków. Dużą zmianą ma być też informacja na temat pasów ruchu na trasie szybkiego ruchu, dzięki czemu łatwiej będzie się przygotować do manewru zmiany pasa przed zjazdem. Funkcja ta ma trafić w ciągu kilku miesięcy do 12 krajów, w tym do USA, Kanady, Francji i Niemiec.