Cyberbezpieczeństwo tematem rozmów Tuska i Macrona. Jest coraz więcej ataków

- Polska nie będzie w żaden sposób tolerowała ingerencji w wybory prezydenckie. Mówiąc wprost: to wyborcy będą wybierali prezydenta, a nie Kreml i nie Putin przy pomocy swoich hybrydowych, bardzo agresywnych zachowań w cyberprzestrzeni. Dlatego ostrzegam wszystkich, którzy próbowaliby ingerować w proces wyborczy w Polsce. Znajdziemy narzędzia i sposoby, aby chronić polską demokrację - przekazał Donald Tusk.

Dodał też, że Polska i Francja będą współpracować na rzecz ochrony cyberprzestrzeni przed "wrogimi akcjami". Obaj politycy podkreślali, że to ważne dla krajów, które mają na horyzoncie zbliżające się wybory.

Prezydent Francji mówił o tym, że Europa powinna podjąć zdecydowane kroki, aby zapobiegać podobnym manipulacjom ze strony Kremla w przyszłości. - Rosja coraz częściej dokonuje hybrydowych ataków i stara się wpływać na informacje, czym próbuje ingerować w wybory w całej Europie - mówił Emmanuel Macron. Dodał też, że w krajach europejskich coraz częściej dochodzi do właśnie takich manipulacji i dezinformacji w różnych sferach ze strony podmiotów związanych z Rosją.

Jako przykłady krajów, które były celem takich ataków, wskazał na Rumunię, Mołdawię i Gruzję. - To była bardzo mocna manipulacja, szczególnie w Gruzji - dodał. - Niepokoi nas to, co się dzieje w tym kraju, szczególnie prześladowania wobec młodzieży, bardzo niepokojące oświadczenia ze strony premiera [Gruzji – przyp. red.], który w tej chwili zdradza ścieżkę europejską, przyjętą wcześniej.