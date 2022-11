Twój PC ostatnio zwolnił? Winny może być zainfekowany MSI Afterburner

Wedle firmy Cyble Intelligence and Research Lab (CRIL) w sieci pojawiła się wersja narzędzia zainfekowana oprogramowaniem do wydobywania kryptowalut. Mimo iż wydobycie Ethereum to już historia, a inne kryptowaluty, które można wydobywać za pomocą kart graficznych są zbyt tanie, aby były opłacalne. Oczywiście są osoby, które wydobywają je dalej, mimo straty licząc na odbicie się kursu w przyszłości, ale są też osobniki chcące pozyskać je za pomocą cudzego sprzętu.