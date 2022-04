Ukraina przyjmuje darowizny w kryptowalutach. Część zgromadzonych środków wydano w Polsce

Aid For Ukraine Crypto to ukraiński fundusz kryptowalutowy, który został stworzony przez giełdy kryptowalutowe KUNA, FTX i firmę blockchain Everstake, aby wesprzeć ukraińską armię oraz opór cyfrowy i cybernetyczny w walce z Rosją. Cała inicjatywa, jak i jej działanie jest wspierane przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy .

Warto zaznaczyć, że Aid For Ukraine Crypto jest pierwszą w historii tego typu instytucją współpracującą bezpośrednio z publicznym podmiotem finansowym w celu zamiany otrzymanych funduszy kryptograficznych na fiducjarne i przesyłania darowizn do Narodowego Banku Ukrainy. Od momentu jej założenia do teraz udało się zebrać darowizny o łącznej wartości 60 mln dolarów, czyli ponad 256 mln złotych.