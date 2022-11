Jednakże pomimo problemów ze wtyczką to najnowsze karty graficzne Nvidii pokroju GeForce RTX 4080 oraz 4090 są bardzo znaczącym progresem wobec układów z serii Ampere. O ile pierwszy jest zdecydowanie za drogi jak na to, co oferuje, ponieważ Nvidia podniosła cenę karty z serii XX80 z 699 dolarów na 1199 dolarów oferując wydajność tylko o 45 proc. wyższą od RTX-a 3080. Już znacznie lepiej wygląda pod tym względem GeForce RTX 4090, który w porównaniu do poprzednika kosztuje o 100 dolarów więcej i oferuje aż 76 proc. progres wydajności.