Twórcy TikToka proponują nową aplikację. Wystarczy zanucić melodię

Na szczegóły zwraca uwagę serwis TechCrunch . Ripple z jednej strony przypomina typowy program do obróbki muzyki typu DAW, z drugiej jednak - wykorzystuje zupełnie inne założenia. Zamiast nagrywać każdą ścieżkę audio lub MIDI z osobna, użytkownik może nucić melodie do mikrofonu, a aplikacja - wykorzystując uczenie maszynowe - zamieni je w kompletny utwór instrumentalny składający się z licznych ścieżek, w tym perkusji czy basu.

W założeniu Ripple ma pomóc użytkownikom "rozwijać kreatywność muzyczną". Nie da się ukryć, że przy takich założeniach aplikacja może być źródłem wielu inspiracji lub swego rodzaju "notatnikiem" dla muzyków, którzy chcą szybko zamienić w dźwięki pomysły, które przychodzą im do głowy. Na tym etapie Ripple jest aplikacją dostępną wyłącznie dla zamkniętego grona testerów na terenie USA.

Chociaż teoretycznie Ripple nie ma bezpośredniego powiązania z TikTokiem, twórcy zakładają, że osoby nagrywające filmy będą chciały wykorzystać Ripple, by stworzyć w prosty sposób podkłady dźwiękowe dla swoich nagrań. Rzecznik TikToka potwierdził, że aplikacje będą ze sobą współpracować na tyle sprawnie, że "utwór" stworzony w Ripple będzie można łatwo przesłać do TikToka i wykorzystać jako tło do filmu.