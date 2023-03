Ban na TikToka. Kolejne kraje zakazują aplikacji

Aplikacja TikTok cieszy się olbrzymią popularnością użytkowników. Interesują się nią także służby i wnioski, do jakich dochodzą, nie należą do szczególnie pozytywnych. Istnieją poważne obawy związane z tym, czy dane użytkowników są odpowiednio chronione i czy nie trafiają w niewłaściwe miejsca. Aby strzec informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego na blokadę TikToka decydują się kolejne kraje.

Krótko: chodzi o prywatność i bezpieczeństwo. TikTok jest aplikacją, do której uciekają i twórcy, i widzowie. W stosunkowo krótkim czasie zdołała przejąć sporą część ruchu, który do tej pory odbywał się w obrębie YouTube’a czy Instagrama. W samych Stanach Zjednoczonych każdego miesiąca korzysta z niej ponad 100 milionów osób. Rzecz w tym, że ich dane są przetwarzane na chińskich serwerach i – jak powiedziała Anye Kokas z University of Virginia – "istnieją obawy związane z brakiem przejrzystości algorytmicznej w aplikacji TikTok".