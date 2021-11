Zgodnie z założeniami programu, twórca, który będzie publikować filmy w ramach rolek może liczyć na gratyfikację finansową. Wymaganiem jest jednak osiągnięcie postawionej przez firmę liczby wyświetleń konkretnego materiału. Co ciekawe, przedstawione raporty wskazują, że proponowane nagrody niekoniecznie są zależne od ilości obserwujących, jakie ma dany influencer.

Twórczyni filmów związanych z modą i szerokopojętą tematyką lifestyle, Maddy Corbin, miała dostać propozycję premii tysiąca dolarów za osiągnięcie określonego pułapu odsłon. Corbin ma około 52 000 obserwujących na Instagramie, co daje pewne wyobrażenie o zarobkach, jakie mogą uzyskać bardziej wpływowi twórcy filmów.

TechCrunch donosi, że premie te wydają się z czasem rosnąć. Jego raport wskazuje, że twórca z 24 tysiącami obserwujących na Instagramie otrzymał ostatnio 8500 USD za 9,28 mln wyświetleń. Co ciekawe, taka sama gratyfikacja została zaoferowana pracownikowi The Verge, który ma o 9 tysięcy mniej obserwujących.

Ostatnie doniesienia płynące ze strony platformy TikTok nie wskazują na to, by jej twórcy obawiali się konkurencyjnych rozwiązań. Pod koniec września właściciele ogłosili, że serwis przekroczył granicę 1 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie. Przy takiej ilości osób, które dzielą się krótkimi filmikami, platforma nie ma powodów do obaw.