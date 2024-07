Ukradli jej konto w połowie rozmowy. Nigdy nie wiesz, z kim piszesz

Oszustwa z wykorzystaniem kont na Facebooku to żadna nowość. Od dłuższego czasu możemy obserwować przestępców, którzy stosują metodę "na BLIK-a". Polega ona na przejęciu konta w serwisie społecznościowym i poproszeniu kogoś znajomego o pomoc finansową przy wykorzystaniu kodu BLIK.

Redakcja serwisu Sekurak opisała przykład wyjątkowo udanej zagrywki ze strony oszusta. Przejął on bowiem konto w niedługim czasie od ostatniej wymiany wiadomości między dwiema użytkowniczkami Facebooka, dzięki czemu udało mu się zachować ciągłość rozmowy i zdobyć zaufanie oszukanej kobiety.

Kamila stwierdziła, że ok. godz. 17:45 została wylogowana z konta na Facebooku. Po kilkunastu minutach scammer wysłał pierwszą wiadomość w celu wyłudzenia pieniędzy. Autorzy serwisu Sekurak przypominają o możliwości wylogowania się ze wszystkich zalogowanych sesji, co oszust prawdopodobnie uczynił po przejęciu danych logowania do konta właścicielki.