Umowa Netii z PŚO. Nowa oferta światłowodu dla 2,1 mln adresów

Dzięki współpracy Grupa Polsat Plus będzie miała możliwość sprzedaży swoich usług, korzystając z infrastruktury internetowej, która jest własnością Polskiego Światłowodu Otwartego. Współpraca z PŚO sprawi, że zasięg internetu stacjonarnego Plusa obejmie ponad 10 milionów domów i mieszkań. To oznacza, że blisko 23 miliony mieszkańców Polski, w tym ponad 8 milionów gospodarstw domowych, w których mieszka ponad 19 milionów osób, będą miały dostęp do łącza o prędkości do 1 Gb/s.