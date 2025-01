Unia Europejska ostrzega Muska. Chodzi o niemieckie wybory

"Nie zawaham się podjąć dalszych kroków, jeśli będzie to konieczne" – podkreśliła Finka. Dodała przy tym, że Komisja Europejska prowadzi postępowanie przeciwko X w kontekście wyborów do niemieckiego parlamentu.

Jak czytamy, nie chodzi o to, o czym Elon Musk rozmawiał z kandydatką AfD na kanclerza, Alice Weidel. "To, co mówi Musk, podlega wolności słowa" – twierdzi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Unia Europejska chce zapewnić, że wywiady czy posty Elona Muska, tak jak i "radykalne treści", nie będą nadmiernie promowane i prezentowane użytkownikom w ukierunkowany sposób.