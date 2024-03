Używasz Allegro Lokalnie? Zwróć uwagę na wiadomości

Takie wezwania (pomijając, że w opisywanym przypadku w oczywisty sposób fałszywe choćby z uwagi na łamaną polszczyznę) nie mają oczywiście związku z autentyczną procedurą sprzedaży produktu przez Allegro Lokalnie czy inny serwis tego rodzaju. Linki zawarte w fałszywych wiadomościach prowadzą do spreparowanych formularzy, gdzie wyłudzane są przynajmniej dane logowania do serwisu, najczęściej jednak także dane z karty płatniczej czy logowania do bankowości internetowej.

W tym przypadku nasz czytelnik zachował się odpowiednio i zorientował, że wiadomości są fałszywe, a linki prowadzą do spreparowanych stron. Niestety praktyka pokazuje, że nie jest to dla każdego oczywiste. Przypominamy więc, aby co do zasady: