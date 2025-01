VeloBank ostrzega klientów. Zaczyna się od odebrania telefonu

VeloBank rozsyła do klientów e-maile, w których ostrzega o zwiększającej się liczbie ataków "na policjanta" i "na pracownika banku", które mają podobny schemat i prowadzą do wyłudzenia pieniędzy drogą telefoniczną. Do ofiary dzwoni osoba, która deklaruje na przykład zagrożenie pieniędzy na koncie i konieczność podjęcia szybkich działań, aby zabezpieczyć środki przed kradzieżą. W praktyce natomiast to dopiero podjęcie właśnie tych kroków, które sugeruje atakujący, doprowadzi do utraty pieniędzy z banku.