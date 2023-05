W Chinach przemycali karty graficzne. Myśleli, że nikt się nie zorientuje

Na opublikowanych zdjęciach można zauważyć, że mężczyźni próbowali przemycić karty graficzne Nvidia Quadro K2200. Nie są to jednak specjalnie nowe modele – konstrukcja została zaprojektowana z myślą o stacjach roboczych, ale jej premiera miała miejsce w 2014 roku. Na pokładzie znalazł się układ graficzny Maxwell GM107 z 640 jednostkami CUDA oraz 4 GB pamięci GDDR5 128-bit (można powiedzieć, że to odpowiednik modelu Nvidia GeForce GTX 750 Ti dla graczy)

Warto dodać, że przemyt sprzętu komputerowego w Chinach to ostatnio coraz powszechniejsze zjawisko. Niedawno pisaliśmy o próbie przemytu procesorów w skrzyni biegów lub po prostu po przyklejeniu ich do ciała. Przemytnicy chcą w ten sposób uniknąć wysokich opłat za sprzęt przewożony z Hong Kongu do Chin kontynentalnych. Niektórzy próbują w ten sposób ominąć też restrykcje na eksportu towarów do Chin i zaoferować zachodni sprzęt na czarnym rynku.