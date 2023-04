Przemycała procesory. Schowała je do skrzyni biegów

Przemyt sprzętu komputerowego to coraz powszechniejsze zjawisko w Chinach. Przemytnicy próbują w ten sposób uniknąć opłat związanych z przewozem towarów z Hong Kongu do Chin kontynentalnych. Niektórzy próbują też ominąć restrykcje dotyczące eksportu towarów do Chin i zaoferować zachodni sprzęt na czarnym rynku.